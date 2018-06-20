Впервые за 32 года команда фактически обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира по футболу. Накануне на стадионе «Санкт-Петербург Арена» наши футболисты одержали вторую блестящую победу на этом турнире, обыграв команду Египта. Счет встречи 3:1 в пользу подопечных Станислава Черчесова.

На 47 минуте матча случился автогол: Роман Зобнин попал в Ахмеда Фатхи, и тот срезал мяч в собственные ворота. Второй мяч на 59-й минуте забил Денис Черышев. Третий гол на счету Артема Дзюбы. Звезда египетской сборной тоже отличился – Мохаммед Салах забил пенальти.

Что творилось после матча в Питере, нетрудно представить. Россияне, вдохновленные игрой своей команды, пели, плясали и праздновали почти всю ночь. А сборная страны села в самолет вернулась в Москву. Следующий матч россияне проведут 25 июня против команды Уругвая. Встреча пройдет в Самаре.