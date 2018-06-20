Впервые за 32 года команда фактически обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира по футболу. Накануне на стадионе «Санкт-Петербург Арена» наши футболисты одержали вторую блестящую победу на этом турнире, обыграв команду Египта. Счет встречи 3:1 в пользу подопечных Станислава Черчесова.
На 47 минуте матча случился автогол: Роман Зобнин попал в Ахмеда Фатхи, и тот срезал мяч в собственные ворота. Второй мяч на 59-й минуте забил Денис Черышев. Третий гол на счету Артема Дзюбы. Звезда египетской сборной тоже отличился – Мохаммед Салах забил пенальти.
Что творилось после матча в Питере, нетрудно представить. Россияне, вдохновленные игрой своей команды, пели, плясали и праздновали почти всю ночь. А сборная страны села в самолет вернулась в Москву. Следующий матч россияне проведут 25 июня против команды Уругвая. Встреча пройдет в Самаре.
Об этом сообщила представитель Фонда капитального ремонта (ФКР) Наталья Герасимова
Под таким заголовком вышла статья в немецкой газете Spiegel Online.
Об этом сообщил глава регионального минтранса региона Иван Пивкин
На Фестивале болельщиков установили рекорд посещаемости (видео)
Министерство просвещения планирует частично избавиться от традиционных пособий по 11 предметам
Она станет хедлайнером Фестиваля болельщиков FIFA
Это произойдет после матча со сборной Саудовской Аравии