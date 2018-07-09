Турнир по плаванию завершился в Хельсинки. По его итогам россияне набрали наибольшее количество рейтинговых очков – 1445, и выиграли главный трофей LEN. На второй строчке рейтинга команда Великобритании (956), на третьей – Италии (924).

Как сообщает управление физкультуры и спорта администрации Тольятти, сборная России также заняла первую строчку медальной таблицы соревнований, завоевав 34 награды – 18 золотых, 12 серебряных и 4 бронзовых. К пяти из них – трем золотым, серебру и бронзе – имеет самое непосредственное отношение тольяттинская пловчиха Софья Чичайкина.

Фото: tgl-sport.ru