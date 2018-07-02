Мало кто верил, что покинув группу и получив в соперники экс-чемпионов мира, национальная команда выйдет в четвертьфинал чемпионата мира.

Сохранив ничейный счет в основное и дополнительное время, россияне доверили судьбу жребию в виде серии пенальти, и этот жребий на этот раз пал нашу команду, а исполнителем воли случая стал Игорь Акинфеев, отразивший два удара испанцев.

7 июля подопечные Станислава Черчесова сразятся в Сочи за полуфинал, соперник нашей команды определился накануне поздно вечером и также в серии пенальти. Сборная Хорватии выбила из турнира датчан. Счет встречи 3-2.

Матч Россия-Хорватия пройдет на сталионе "Фишт", начало в 22-00 тлт, трансляция на Первом канале.