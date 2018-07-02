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02 июля 2018
07:15:26

Сборная России подарила жителям свой страны еще один праздник

Мало кто верил, что покинув группу и получив в соперники экс-чемпионов мира, национальная команда выйдет в четвертьфинал чемпионата мира.

Сохранив ничейный счет в основное и дополнительное время, россияне доверили судьбу жребию  в виде серии пенальти, и этот жребий на этот раз пал нашу команду, а исполнителем воли случая стал Игорь Акинфеев, отразивший два удара испанцев.

7 июля подопечные Станислава Черчесова сразятся в Сочи за полуфинал, соперник нашей команды определился накануне поздно вечером и также в серии пенальти. Сборная Хорватии выбила из турнира датчан. Счет встречи 3-2.

Матч Россия-Хорватия пройдет на сталионе "Фишт", начало в 22-00 тлт, трансляция на Первом канале.




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