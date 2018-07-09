«Мы покидаем турнир со слезами на глазах, но с высоко поднятой головой. Спасибо вам за те искренние, неподдельные эмоции, которые вы дарили нам на протяжении Чемпионата мира. Спасибо вам за веру в нас. Спасибо вам за всё! Вы лучшие болельщики на свете!!!» – написали игроки в своем Твиттере.

Тысячи болельщиков встретили аплодисментами российских футболистов, которые приехали в фан-зону в Москве. За исключением главного тренера Станислава Черчесова все члены сборной были одеты в футболки с надписью «Играем за вас». Главным достижением национальной команды Черчесов назвал то, что она стала единым целым со страной.

Фото: твиттер