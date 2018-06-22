Он состоится 26 июня в Санкт-Петербурге. Как утверждает Toda Pasion, игроки хотят, чтобы нынешнего наставника Хорхе Сампаоли сменил его помощник.
Причиной такого решения стала невыразительная игра на этом мундиале одного из его главных фаворитов. Сборная Аргентины накануне проиграла Хорватии со счётом 0:3, а ранее сыграла вничью с командой Исландии, так что теперь выход команды в плей-офф находится под большим вопросом.
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