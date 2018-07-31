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Об этом сообщили специалисты московского планетария. В ночь с 12 на 13 августа достигнет максимума своей активности метеорного поток Персеиды. Специалисты Международной метеорной организации подчеркнули, что предполагается до 100 падающих звездочек в час.
Персеиды - это метеорный поток, ежегодно появляющийся в августе со стороны созвездия Персея. Возникает при прохождении Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта - Туттля. Мельчайшие частицы сгорают в земной атмосфере, образуя «звездный дождь». Поток проявляет активность с 17 июля по 24 августа.
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