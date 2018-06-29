252 атаки за 3 матча.Кроме того, немцы чаще всех били по воротам (67раз ) и уступают лишь Бельгии по общему числу попаданий в створ — 20 (22 у подопечных Роберто Мартинеса).
Конвертировать число наступательных порывов в забитые мячи бундестим, правда, удалось лишь дважды — в матче со Швецией. Для выхода в плей-офф этого оказалось недостаточно.
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