252 атаки за 3 матча.Кроме того, немцы чаще всех били по воротам (67раз ) и уступают лишь Бельгии по общему числу попаданий в створ — 20 (22 у подопечных Роберто Мартинеса).

Конвертировать число наступательных порывов в забитые мячи бундестим, правда, удалось лишь дважды — в матче со Швецией. Для выхода в плей-офф этого оказалось недостаточно.