Через суд надзорный орган настаивает на взыскании ущерба за незаконный отстрел животного. Установлено, что 5 июня прошлого года мужчина занимался охотой вне определенных для этого сроков и с помощью огнестрельного оружия марки ИЖ-43 совершил незаконный отстрел самки сибирской косули.
За это правонарушение охотника привлекли к уголовной ответственности. Региональному Минприроды мужчина должен был выплатить 100 тысяч рублей материального ущерба. Но гражданин не платит, в связи с чем, прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с браконьера этой суммы.
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