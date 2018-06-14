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14 июня 2018
09:22:37

Самарский бизнесмен улетел на 2 дня и лишился нового «Мерседеса»

Годовалый седан Е-класса "увели" прямо с охраняемой автостоянки «Курумоча». Как пишет «Самарское обозрение», синий Mercedes-Benz E200 2017 года выпуска был поставлен на парковку аэропорта вечером 28 мая 2018 года.

Днем 30 мая собственник иномарки — 30-летний директор компании «Куйбышевнефть» Максим Галиуллин — вернулся из командировки и обнаружил, что автомобиля нет. Машина была застрахована по полису каско. Стоимость этой модели не превышает 3 млн рублей.

После проверки полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере». Максимальная санкция этой статьи — 10 лет колонии. Данные об угнанном «Мерседесе» уже внесены в соответствующую информационно-поисковую картотеку МВД РФ.




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