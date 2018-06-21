Они выявили на сайте госзакупок заявку ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области» Минтруда России на «приобретение транспорта» стоимостью 2,3 млн рублей.
Такую цену на служебный автомобиль эксперты проекта «За честные закупки» признали завышенной, и занесли заявку в категорию сомнительных.
По итогам проведенных с руководством учреждения переговоров закупка была отменена.
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