Автомобиль вез напитки в пластиковых бутылках, маркированных товарным знаком FIFA. Весь товар в количестве 4764 штук направлялся из Кыргызской Республики на оптовые рынки Москву. Теперь груз находится на складе, и ждет решения суда.

В ответе представителя Международной Федерации футбольных ассоциаций на запрос таможни сказано, что задержанные товары являются контрафактными, а действие перевозчиков незаконны и нарушают исключительное право правообладателя на принадлежащие ему товарные знаки.

Помимо этого, таможенникам пришлось столкнуться с ввозом 20 тысяч контрафактных детских игрушек и 14 тысяч автозапчастей. Только представители «АВТОВАЗа» оценили свой ущерб почти в 8 миллионов рублей.

Фото: таможня СО