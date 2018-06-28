Мужчина обнаружил, что потерял ее, уезжая из города, на железнодорожном вокзале, и обратился с этой проблемой к правоохранителям.

Гостя привели на пункт досмотра, где полицейские при помощи камер видеонаблюдения установили: сумка случайно зацепилась за багаж другого гражданина, который этого не заметил. Сотрудники оперативно установили его месторасположение.

Мужчина уже шел возвращать потерю, когда его остановили транспортные полицейские. В итоге, сумка с документами благополучно возвратилась к владельцу.