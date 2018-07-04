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04 июля 2018
11:28:24

Самарская область смягчила налоговые условия резидентам особой экономической зоны "Тольятти"

Депутаты губернской думы приняли поправки в региональный закон. Сроки предоставления льгот по налогу на прибыль теперь будут исчисляться с налогового периода, в котором резидент ОЭЗ получил прибыль впервые.

В первые пять лет резиденты освобождаются от уплаты региональной части налога на прибыль, с 6-го по 10-ый годы включительно региональная ставка налога составит 5%, в последующие годы - 13,5%. Период, на который резиденты ОЭЗ освобождаются от транспортного налога, увеличен с 5 до 10 лет.

Сейчас в ОЭЗ 21 резидент. Заявленные инвестиции – почти 24 млрд рублей.




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