Его составила общественная организация «Зеленый патруль» по итогам минувшей весны. По данным исследования, самые серьезные проблемы с экологией сейчас испытывают Свердловская, Челябинская и Московская области.

Не намного лучше обстоят дела в Иркутской и Брянской областях, в десятку антирейтинга также попали Бурятия, Еврейская АО и Красноярский край, Нижегородская и Оренбургская области. В списке из 85 субъектов наша губерния заняла 43 место.

Регионами, где с экологией все очень неплох, стали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.