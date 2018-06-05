Его составила общественная организация «Зеленый патруль» по итогам минувшей весны. По данным исследования, самые серьезные проблемы с экологией сейчас испытывают Свердловская, Челябинская и Московская области.
Не намного лучше обстоят дела в Иркутской и Брянской областях, в десятку антирейтинга также попали Бурятия, Еврейская АО и Красноярский край, Нижегородская и Оренбургская области. В списке из 85 субъектов наша губерния заняла 43 место.
Регионами, где с экологией все очень неплох, стали Тамбовская область, Республика Алтай и Алтайский край.
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