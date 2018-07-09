Чемпионат мира для местного стадиона завершен, но фестиваль болельщиков на площади Куйбышева будет работать до последнего дня, то есть, до 15 июля, когда в московских «Лужниках» состоится финальный матч турнира.

Завтра программа фан-зоны стартует в 20 часов. На сцене выступят группы «Дзен Сити», Bambozza, Cheese people и Comedoz. На гигантском экране будут транслировать полуфинальный матч. В 22 часа начнется эфир из Санкт-Петербурга, где в борьбу вступят сборные Франции и Бельгии.

С 23.50 до 0.45 – диджей-сет.