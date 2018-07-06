По предварительным данным Федерального агентства по туризму, за первые 2 недели областную столицу посетили 224 тысячи гостей. Лидирует в списке Москва, за ней Санкт-Петербург и Сочи.

Средний рост турпотока по 11 городам-организаторам составляет 74%, по Самаре этот показатель находится на уровне 100%. Всего в Самарской области по состоянию на 5 июля работают 424 объекта размещения, имеющие действующие свидетельства о классификации.

Туристы также размещаются в квартирах и на борту стоящих на речном вокзале флотелей.