Грандиозное мероприятие состоится в День России, 12 июня. В этот праздничный день вечернее небо над Волгой раскрасят десятки тысячи ярких залпов, запущенных с акватории реки. Мастера пиротехнического дела найдут, чем удивить жителей и гостей города.
В параде примут участие сильнейшие пиротехнические коллективы России:
• «Пиро-Шоу» г. Москва
• «Фейерверки России» г. Сергиев Посад
• «Пиромагия» г. Кострома.
• «ПироКом» г. Сыктывкар
Красочные залпы прогремят под музыкальное сопровождение. Начало Парада Фейерверков в 22.00. Место проведения: 4 очередь Набережной реки Волга, спуск у Ладьи.
Обычно сумма залога в 1,5 раза больше, чем сумма предоставленного кредита
Под угрозой переноса оказались, как минимум, пять кинокартин
Ее проведут судебные приставы совместно с ГИМС
Его влияет на безопасность движения автотранспорта
Минувшие сутки не стали исключением
Они намерены разобраться, что мешает руководству медицинского учреждения организовать доступность медицинской помощи для населения
Первые эпизоды были сняты 3 июня