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06 июня 2018
10:57:37

Самара приглашает на Парад Фейерверков

Грандиозное мероприятие состоится в День России, 12 июня. В этот праздничный день вечернее небо над Волгой раскрасят десятки тысячи ярких залпов, запущенных с акватории реки. Мастера пиротехнического дела найдут, чем удивить жителей и гостей города.

В параде примут участие сильнейшие пиротехнические коллективы России:

• «Пиро-Шоу» г. Москва

• «Фейерверки России» г. Сергиев Посад

• «Пиромагия» г. Кострома.

• «ПироКом» г. Сыктывкар

Красочные залпы прогремят под музыкальное сопровождение. Начало  Парада Фейерверков в 22.00. Место проведения: 4 очередь Набережной реки Волга, спуск у Ладьи.




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