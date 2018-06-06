Грандиозное мероприятие состоится в День России, 12 июня. В этот праздничный день вечернее небо над Волгой раскрасят десятки тысячи ярких залпов, запущенных с акватории реки. Мастера пиротехнического дела найдут, чем удивить жителей и гостей города.

В параде примут участие сильнейшие пиротехнические коллективы России:

• «Пиро-Шоу» г. Москва

• «Фейерверки России» г. Сергиев Посад

• «Пиромагия» г. Кострома.

• «ПироКом» г. Сыктывкар

Красочные залпы прогремят под музыкальное сопровождение. Начало Парада Фейерверков в 22.00. Место проведения: 4 очередь Набережной реки Волга, спуск у Ладьи.