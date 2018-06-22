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22 июня 2018
12:38:17

Самара начала активную подготовку к матчу Россия-Уругвай

Соперники выйдут на поле «Самара Арены» в понедельник, 25 июня, в 6 часов вечера. Это будет последняя встреча группового раунда турнира. По большому счету на расклад сил в группе А она уже не повлияет. Обе команды заранее обеспечили себе выход в 1/8 финала, вопрос лишь в том, с каким соперником придется сражаться за выход в следующую стадию.

Как рассказали в департаменте информационной политики регионального правительства, вопрос организации встречи обсуждался сегодня на совещании у главы региона Дмитрия Азарова.

Как отметил губернатор, должны быть проработаны все аспекты: маршруты движения болельщиков, загрузка транспорта, встреча делегаций и почётных гостей, организация праздничных мероприятий. Министерства в выходные переведены в режим повышенной готовности, по каждому направлению закреплены ответственные.

«Мы находимся в преддверии главного матча мундиаля на «Самара Арене». Это исторический матч для Самары и Самарской области. Нам нужно встретить команду как победителей», - подчеркнул Дмитрий Азаров.




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