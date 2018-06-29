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29 июня 2018
09:58:31

«Самара Арена» получила «зеленый» сертификат

Экологический стандарт «РУСО. Футбольные стадионы» разработан ведущими специалистами ассоциации «Национальный центр зеленого строительства», а также международными специалистами при поддержке «Оргкомитета Россия 2018».

Базовые документы стандарта официально одобрены FIFA. Основные требования футбольного зеленого стандарта включают в себя охрану окружающей среды и экологическую безопасность,  энергосбережение и энергоэффективность, качество архитектурных решений и планировки территории, комфортность стадиона для его посетителей.

Как сообщает пресс-служба заказчика арен-компании «Спорт-Инжиниринг», по результатам обследований, которые начались задолго до Чемпионата, каждому стадиону присваивалось определенное количество баллов. В результате «Самара Арена» набрала 362 бала, и это позволило оформить для нее сертификат уровня «Серебро». Лидером же стала арена в Нижнем Новгороде, у нее 404 балла.

Фото: «Спорт-Инжиниринг»




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