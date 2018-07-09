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09 июля 2018
08:19:40

«Самара Арена» обойдется бюджету губернии в ежегодные полмиллиарда рублей

Об этом сообщил вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов. Стадион был открыт в апреле текущего года, на нем прошло шесть матчей чемпионата мира по футболу, а после мундиаля домашние матчи чемпионата России будет проводить самарская команда «Крылья Советов».

«Конечно, нужно думать, чтобы арена работала,  ведь 18-20 матчей «Крыльев» в год недостаточно, руководство это понимает и готовит решения. Чтобы проводить концерты, надо беречь поле, значит нужно покрытие, причем качественное, чтобы поле уцелело, - рассказал Фетисов.

Он добавил, что вопрос, когда окупится стадион, сложный, и в течение нескольких лет федеральный бюджет будет оказывать поддержку в виде субсидии. Пока же власти думают,  как зарабатывать деньги и как компенсировать затраты на содержание. С этой целью изучается опыт «Казань-Арены» и иностранных стадионов.

Ранее сообщалось, что после завершения чемпионата мира стадион может получить название «Космос-Арена». "Переименование обещали обсудить с общественностью.

Между тем, в РФС составили график чемпионата страны по футболу в РФПЛ на новый сезон. Местные «Крылья Советов» сыграют свой первый после возвращения в высшую лигу матч с московским ЦСКА. Встреча состоится уже 31 июля, начало в 20-00. Сейчас самарская команда находится на сборе в Австрии. Домой футболисты вернутся 20 июля.




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