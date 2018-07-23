Специалисты из самарской больницы имени Т.И. Ерошевского будут проверять зрение у горожан до 10 августа. Они расположились на старом месте - на территории тольяттинской городской больницы №2 им. В.В. Баныкина по адресу: Центральный р-н, ул. Баныкина, 8, стр. 3.

На прием к медикам из Самары могут попасть пациенты с различными патологиями органов зрения при наличии полиса ОМС и направления от лечащего врача. Комплекс будет работать с 9 утра до 2 часов дня по будням.

В последний раз офтальмологи областной столицы работали в Автограде в апреле нынешнего года.