Об этом сообщает компания «Поволжуправтодор». Транспорту с общей массой свыше 3,5 тонн и габаритными параметрами по ширине более 3,4 м запретят проезжать участок дороги М-5 от Сызрани до Жигулевска (с 890 по 943 км) – в период с 6:30 до 8:30 и с 15:30 до 18:30 по местному времени ежедневно. Участок от г. Жигулевска до н.п. Зеленовка (с 943 по 981 км) будет закрыт для проезда большегрузов в период с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00.

Мера вводится в связи с повышенной интенсивностью транспортных средств на участке федеральной дороги М-5 «Урал» и многочисленными обращениями граждан, проживающих вблизи строящейся транспортной развязки на 974-м км в г.Тольятти. Ограничение будет действовать до окончания строительства объекта (III квартал 2019 г.).

Для бесперебойного движения транзитного транспорта разработана схема объезда по автомобильным дорогам: М-7 «Волга», А-151 Цивильск-Ульяновск, подъезд к г. Ульяновск от М-5 «Урал», Р-226 Самара-Волгоград, Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград.

ФКУ «Поволжуправтодор» призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и настоятельно рекомендует во избежание осложнения движения на участке производства дорожных работ выбирать альтернативные маршруты следования с учетом вводимых ограничений.