слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1
10 июля 2018
07:56:05

С сегодняшнего дня по трассе М-5 близ Тольятти большегрузы будут перемещаться с ограничениями

Об этом сообщает компания «Поволжуправтодор».  Транспорту с общей массой свыше 3,5 тонн и габаритными параметрами по ширине более 3,4 м запретят проезжать участок дороги М-5 от Сызрани до Жигулевска (с 890 по 943 км) –  в период с 6:30 до 8:30 и с 15:30 до 18:30 по местному времени ежедневно. Участок от г. Жигулевска до н.п. Зеленовка (с 943 по 981 км) будет закрыт для проезда большегрузов в период с 7:00 до 9:00 и с 16:00 до 19:00.

Мера вводится в связи с повышенной интенсивностью транспортных средств на участке федеральной дороги  М-5 «Урал» и многочисленными обращениями граждан, проживающих вблизи строящейся транспортной развязки на 974-м км в г.Тольятти. Ограничение будет действовать до окончания строительства объекта (III квартал 2019 г.).

Для бесперебойного движения транзитного транспорта разработана схема объезда по автомобильным дорогам: М-7 «Волга», А-151 Цивильск-Ульяновск, подъезд к г. Ульяновск от М-5 «Урал», Р-226 Самара-Волгоград, Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград.

ФКУ «Поволжуправтодор» призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и настоятельно рекомендует во избежание осложнения движения на участке производства дорожных работ выбирать альтернативные маршруты следования с учетом вводимых ограничений.




Последние новости Тольятти

10 июля
12:17
Иностранному болельщику в Самаре вернули телефон и документы

Мужчина  обнаружил пропажу, когда заселялся в гостиницу.

10 июля
11:23
В Национальном парке «Самарская Лука» готовят субботник

В ближайшую субботу, 14 июля, порядок будут наводить на Молодецком кургане

10 июля
10:57
Приору на АВТОВАЗе будут выпускать еще полтора года

Завод доработал седан, продлив на него одобрение типа транспортного средства до 6 декабря 2019-го

10 июля
10:24
В Центральном районе Тольятти меняют старые трубы

Работы ведутся на  Новопромышленной между улицами Радищева и Шлютова

10 июля
10:05
Минздрав поддержал идею введения акцизов для парфюма и косметики

Законопроект подготовили в Министерстве финансов

10 июля
9:58
В Тольятти за взятки и подлог будут судить врача-терапевта

В следственных органах Автозаводского района завершилось расследование уголовного дела

10 июля
9:57
Власти Тольятти продолжают бороться с несанкционированными свалками

На сегодняшний день в городе зафиксировано 47 участков, занятых отходами


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+