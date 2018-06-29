После реформы отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами плата за их утилизацию в среднем по регионам может увеличиться на 12%, а рост совокупного платежа за ЖКУ для населения составит около 1%.

Об этом «Известиям» сообщили в ассоциации «Чистая страна», которая совместно с профильными министерствами работает над изменениями. На новую систему Россия должна перейти с 1 января 2019 года. На сегодняшний день в 11 субъектах и муниципалитетах уже работают 13 операторов, но в Самарской области пока даже не запущены конкурсные процедуры.

Рост расходов граждан на ЖКУ при переходе на новую систему в ассоциации считают незначительным — в среднем каждый гражданин будет платить на 30 рублей в месяц больше. При этом некоторые эксперты сулят более существенное повышение тарифов.