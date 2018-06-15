Речь идет об участке в районе микрорайонов Жигморе и Шлюзовой, где регулярно возникают заторы и жители шлют жалобы тольяттинским депутатам. Вопрос обсудили в городской Думе, в итоге было принято решение ограничить движение для грузового транспорта массой свыше 3,5 тонн на объездной дороге вдоль жилых домов по ул. Куйбышева с 10 июля.

Планируется, что ограничение будет действовать ежедневно с 7 до 9 часов утром и с 4 до 7 вечером. На всё время строительства транспортной развязки, то есть до 31 декабря 2019 года. В марте городские депутаты приняли обращение в адрес главы Самарской области, министерства транспорта РФ, Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» и Самарской губернской Думы по поводу острой необходимости ограничения движения грузового транспорта в районе стройки.

Власти пошли навстречу. Принятые меры значительно облегчат ситуацию в летний период, в течение которого этот участок дороги, практически, парализован в час-пик, когда люди пытаются выехать в сторону своих дач, а также вернуться в город.