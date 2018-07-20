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Более 30 организаций и 260 человек готовят грандиозное открытие нового места досуга и отдыха горожан. С 12 до 16 часов будут работать многочисленные культурно-развлекательные и спортивные площадки.
Интерактивные программы от детских садов, конкурсно-игровая поляна "Лето это маленькая жизнь" от молодежного центра "Шанс", фотозона "Молодежный бульвар-2018", аллея мастеров "Творчество без границ", "Веселые старты", сдача норм ГТО и многое другое.
Не будет пустовать и главная сцена парка, на которой выступят городские творческие коллективы, а также юные спортсмены с показательными номерами. "Яркие выходные" будут ждать гостей в Центральном парке каждые субботу и воскресенье до 30 сентября, отметили в администрации.
Фото: tgl.ru
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