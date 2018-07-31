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Об этом сообщили в администрации. Специалисты «Центра организации дорожного движения» демонтируют таблички «Время действия» и «Стоянка запрещена по четным/нечетным дням».
Это сделают для оптимизации деятельности городских коммунальных служб, обеспечения беспрепятственного проезда и механизированной очистки проезжей части, а также для упорядочивания стоянки транспортных средств. Работы по демонтажу начнутся с 13 августа. Список бульваров:
- Космонавтов;
- Кулибина;
- Курчатова;
- Орджоникидзе;
- Королева;
- Буденного;
- Туполева;
- Луначарского;
- Цветной;
- Рябиновый.
Она пройдет 2 августа в 10.00 в актовом зале администрации (
ДТП с участием автомобиля Renault Logan произошло сегодня ночью под Чапаевском
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