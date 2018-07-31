Об этом сообщили в администрации. Специалисты «Центра организации дорожного движения» демонтируют таблички «Время действия» и «Стоянка запрещена по четным/нечетным дням».

Это сделают для оптимизации деятельности городских коммунальных служб, обеспечения беспрепятственного проезда и механизированной очистки проезжей части, а также для упорядочивания стоянки транспортных средств. Работы по демонтажу начнутся с 13 августа. Список бульваров:

- Космонавтов;

- Кулибина;

- Курчатова;

- Орджоникидзе;

- Королева;

- Буденного;

- Туполева;

- Луначарского;

- Цветной;

- Рябиновый.