Ив Каракатзанис вступил в должность Президента компании. Его кандидатура была утверждена акционерами - Groupe Renault и ГК «Ростех» - 16 апреля 2018 года. Последние два года г-н Каракатзанис возглавлял Renault Румыния и до 30-го апреля занимал пост Президента и Генерального директора компании Automobile Dacia SA.

Николя Мор продолжит работу на позиции старшего вице-президента Groupe Renault и руководителя региона Евразия. Также г-н Мор продолжит тесно работать с ПАО «АВТОВАЗ» в качестве заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Николя Мор: «Я приветствую г-на Каракатзаниса в его новой должности. АВТОВАЗ и бренд LADA сегодня находятся в намного лучшем состоянии, чем еще 2 года назад. Но, тем не менее, нам предстоит проделать еще очень большой путь для того, чтобы достичь всех наших целей. Г-н Каракатзанис возглавит процесс выполнения нашего средне-срочного плана, будет развивать бренд LADA и Компанию для дальнейшего усиления наших лидирующих позиций на автомобильном рынке России, наращивать экспортные объемы и работать над постоянным улучшением прибыльности Компании. Я уверен, что успешный опыт работы г-на Каракатзаниса и его высокие компетенции привнесут достойный вклад в дальнейшее развитие Группы «АВТОВАЗ»».

«Я горжусь оказанным мне доверием возглавить Группу «АВТОВАЗ» и бренд LADA», - отметил Ив Каракатзанис. «Мы с г-ном Мором разделяем одинаковые бизнес подходы в работе – это эффективные процессы, персонал, качество, охрана труда и постоянное развитие. Я осознаю значимость того прогресса, который был достигнут за последние два года, в особенности большой коммерческий успех моделей LADA Vesta и LADA XRAY. В ближайшие годы АВТОВАЗ продолжит следовать выбранным бизнес направлениям и социальным приоритетам и будет усиливать их. Я полагаюсь на коллектив Компании, надеюсь на его вклад в развитие и успех АВТОВАЗа и бренда LADA внутри Альянса».

Ив Каракатзанис родился в 1964 году в Марселе (Франция). Получил инженерную степень в Ecole Centrale de Paris и начинал свою карьеру в компаниях Bossard Consultants и Hewlett Packard. В 1992 году он перешел работать в Renault в должности руководителя проекта по организации логистики. В 1995 г. перешел на завод во Флэне, где успешно руководил цехом производственной сборки, затем департаментом окраски, а позже - департаментом качества.

В 2005 г. был назначен старшим вице-президентом Groupe Renault по разработке прототипов. В 2008 г. участвовал в создании дирекции логистики Groupe Renault и стал старшим вице-президентом Groupe Renault по глобальной цепочке поставок в 2010 г. В 2013 г. стал старшим вице-президентом по производству и логистике в регионе Евразия Groupe Renault. С апреля 2016 г. работал на должности генерального директора Groupe Renault Румыния и президента-генерального директора Automobile Dacia SA.

Фото: АВТОВАЗ