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Об этом сообщили в пресс-службе компании. До этого в расписании поездов дальнего следования использовалось московское время.
Теперь эта информация будет отображаться на электронных табло, платформенных указателях и вокзальных часах по местному времени. В мае этого года аналогичные изменения были внесены в порядок оформления билетов на поезда РЖД.
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