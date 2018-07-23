Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилась впервые с 2012 года. Как говорится в докладе Минтруда, положительная динамика связана с оказанием государством социальной помощи малоимущим в регионах.

По данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, улучшение качества жизни россиян также вызвано тем, что прожиточный минимум в прошлом году увеличился на 2,6%. В то же время инфляция составила 3,7%. С 1 мая МРОТ достиг исторического максимума - 11 163 рублей.

Как полагают специалисты Минтруда, повышение минималки позитивно повлияет на зарплаты 4,5 миллионов граждан.

ЛОВИ ЛЕТО НА РАДИО «АВГУСТ» 23 ИЮЛЯ С 18 ДО 19 ЧАСОВ