Так считают аналитики агентства Bloomberg. Самой сильной оказалась украинская гривна. Как отмечают эксперты, американские и европейские санкции заставляют зарубежных инвесторов обращать своё внимание на другие развивающиеся рынки на постсоветском пространстве.

После обнародования Минфином США нового санкционного списка в начале апреля, в который вошли многие российские политические деятели и бизнесмены, рубль обновил минимум за последние полтора года, а фондовый рынок обрушился.

Подчёркивается, что за прошедшие шесть месяцев текущего года рубль по отношению к доллару США подешевел практически на 10%. Следующей в списке с конца стала национальная валюта Таджикистана – сомони. Она потеряла чуть менее 4% к американскому доллару.