Тонна бензина дешевле на три тысячи рублей, тонна дизельного топлива — на две тысячи – об этом ранее говорил вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий, в том числе, и вопросы энергетики. В правительстве также поделились планами дополнительно снизить ставку в следующем месяце, а если говорить точнее – не повышать ее на 700 рублей, как это было запланировано ранее.

На, фактически, ручное управление ценами власти были вынуждены перейти после резкого подорожания горючего. Только за одну предпоследнюю неделю мая стоимость бензина выросла почти на один рубль за литр. Вместе с тем, снижение акцизов, вероятно, не повлечет за собой снижение цен, а лишь позволит их стабилизировать.

На совещании Козака с представителями крупнейших нефтяных компаний те пообещали удержать ценовую планку на существующем уровне.