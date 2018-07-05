Об этом сообщил «Интерфаксу» источник во властных структурах. Он отметил, что мундиаль не отличается от чемпионатов мира по другим видам спорта. Отдельная история – только Олимпиада.

Между тем, есть выплаты ФИФА за выступления на турнире. Наши футболисты уже заработали 16 миллионов долларов. Из них 8 миллионов заберет РФС.