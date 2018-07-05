Об этом сообщил «Интерфаксу» источник во властных структурах. Он отметил, что мундиаль не отличается от чемпионатов мира по другим видам спорта. Отдельная история – только Олимпиада.
Между тем, есть выплаты ФИФА за выступления на турнире. Наши футболисты уже заработали 16 миллионов долларов. Из них 8 миллионов заберет РФС.
Наш город станет для энергетиков приоритетным муниципалитетом
Об этом сообщил начальник городского Управления МВД Хейрулла Ахмедханов
Авария произошла сегодня ночью
Накануне вечером он завершился блестящей программой «Посвящение Паваротти»
Мероприятие пройдет 27-29 июля в кемпинг-парке Volga Discovery
В 18-00 7 июля на «Космос Арене» пройдет матч ¼ финала чемпионата мира по футболу
Эксперимент по маркировке лекарств двухмерным штрихкодом начался в России в прошлом году.