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05 июля 2018
11:53:38

Российские футболисты не получат выплат от государства за выступление на Чемпионате мира

Об этом сообщил «Интерфаксу» источник во властных структурах. Он отметил, что мундиаль не отличается от  чемпионатов мира по другим видам спорта. Отдельная история – только Олимпиада.

Между тем, есть выплаты ФИФА за выступления на турнире.  Наши футболисты уже заработали 16 миллионов долларов. Из них 8 миллионов заберет РФС.




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