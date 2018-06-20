В социальных сетях сплошь восторженные отзывы о вчерашнем вечере и местами слезы счастья. Сборная России на чемпионате мира обыграла в Питере команду Египта со счетом 3:1 и практически обеспечила себе выход в следующую стадию турнира.
Как говорят эксперты, у команды Станислава Черчесова 6 очков после двух туров, и только при фантастическом раскладе этого не хватит для выхода в 1/8 финала. Сегодня сыграет вторая пара в нашей группе - в Ростове-на-Дону Уругвай встретится с Саудовской Аравией.
И если представители Латинской Америки одержат победу, то можно праздновать выход в плей-офф.
Об этом сообщила представитель Фонда капитального ремонта (ФКР) Наталья Герасимова
Под таким заголовком вышла статья в немецкой газете Spiegel Online.
Об этом сообщил глава регионального минтранса региона Иван Пивкин
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Это произойдет после матча со сборной Саудовской Аравии