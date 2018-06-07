В соответствующем рейтинге Международного института экономики и мира она заняла 154-е место. Стоит отметить, что Северная Корея на 150-м, Украина – на 152-м.

В десятку самых миролюбивых государств вошли Исландия, Новая Зеландия, Австрия, Португалия и Дания.

При составлении рейтинга учитывались такие критерии как преступность, ущемление прав, доступ к оружию, политический террор, интенсивность внутренних конфликтов, наличие ядерного оружия.