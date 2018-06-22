"Этот матч вызывает колоссальный интерес, и к нам приедут болельщики со всей страны. Многие жители Самары, других городов и районов области захотят посмотреть игру или на стадионе, или в фан-зоне. Я думаю, что руководители самарских предприятий войдут в положение и с пониманием отнесутся к своим трудовым коллективам, сделают сокращенный рабочий день или выходной, если это возможно", - сказал глава региона.

Он добавил, что сейчас в Самаре царит настоящий праздник. Особо Дмитрий Азаров выделил самарских болельщиков. "Посмотрите, как болеет самарский стадион, какую энергию он дает футболистам. Неважно, какие команды играют, - наши болельщики заряжают их энергией", - отметил Азаров.

Фото: Надежда Луканова