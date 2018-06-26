Об этом накануне в Самаре заявил министр спорта Уругвая Фернандо Касерес. Он принял участие в пресс-конференции, а затем посетил матч Россия-Уругвай, который прошел на «Космос Арене».

«Россия — это политическая и экономическая сила, также она обладает спортивным потенциалом. Спустя 88 лет после проведения первого Чемпионата мира мы сегодня видим самый лучший Чемпионат по организации, по инфраструктуре, по встрече гостей и болельщиков», — отметил Касерес.

После конференции он подарил министру спорта РФ Павлу Колобкову национальный флаг своей страны. В ответ глава российского минспорта вручил гостю макет самарского стадиона.

Фото: https://footballcitymediacenter.ru