Об этом накануне в Самаре заявил министр спорта Уругвая Фернандо Касерес. Он принял участие в пресс-конференции, а затем посетил матч Россия-Уругвай, который прошел на «Космос Арене».
«Россия — это политическая и экономическая сила, также она обладает спортивным потенциалом. Спустя 88 лет после проведения первого Чемпионата мира мы сегодня видим самый лучший Чемпионат по организации, по инфраструктуре, по встрече гостей и болельщиков», — отметил Касерес.
После конференции он подарил министру спорта РФ Павлу Колобкову национальный флаг своей страны. В ответ глава российского минспорта вручил гостю макет самарского стадиона.
Фото: https://footballcitymediacenter.ru
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