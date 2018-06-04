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04 июня 2018
12:22:39

Россия открыла безвизовый въезд для гостей чемпионата мира по футболу

Визу им заменит паспорт болельщика. Он дает право многократного безвизового въезда в Россию до 15-го июля. Организаторы рассказали, что получили почти миллион заявок на паспорта болельщика. Большинство тут составляют россияне – порядка 40%. В лидерах также Мексика и две страны, чьи сборные в мундиале участия не принимают: это США и Китай.

При этом американцы занимают второе место по количеству поданных заявок – 39 тысяч. Далее в списке идут Колумбия, Аргентина, Германия, а также Перу. Сборная этой страны сыграет на первенстве планеты впервые с 1982-го года. Чемпионат мира по футболу стартует 14-го июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии. Он состоится  на столичном стадионе «Лужники».




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