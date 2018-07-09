Ведомство направило иск в Арбитражный суд. В документе говорится, что предприятие нарушает Технического регламента Таможенного союза о безопасности молока и молочной продукции. Организации грозит штраф до 300 000 рублей. Арбитражный суд назначил датой рассмотрения заявление 6 августа 2018 года.