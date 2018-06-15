Такое решение принято на заседании Правительства Самарской области для того, чтобы улучшить инвестиционный климат в регионе. Согласно российскому законодательству, ставка налога на прибыль организаций установлена в размере 20%, из них 2% зачисляется в федеральный бюджет, 18% — в бюджет субъекта РФ. Теперь же резидентам предложена следующая льготная ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет:
0% — в течение 5 лет,
5% — в период с 6-ого по 10-й год включительно,
13,5% — по истечении 10 лет.
Кроме того, предусмотрено увеличение льготы по транспортному налогу с 5 до 10 лет. Планируется, что действие законопроекта будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. В правительстве надеются, что эта мера приведёт к запуску новых производств, созданию новых рабочих мест и повышению доходов граждан.
Лидер группы «Ленинград» написал стихи
В ней примут участие специалисты Нанотехнологического центра Самарской области
Речь идет об участке в районе микрорайонов Жигморе и Шлюзовой
Народные избранники выслушали доклад главы регионального Минтранса Ивана Пивкина
Выступление легендарного коллектива состоялось в фан-зоне фестиваля болельщиков (видео)
Широкофюзеляжный Airbus-330-200 выполнил рейс Мадрид – Самара
Она стартует на площади имени Куйбышева в 12.00