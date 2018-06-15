Такое решение принято на заседании Правительства Самарской области для того, чтобы улучшить инвестиционный климат в регионе. Согласно российскому законодательству, ставка налога на прибыль организаций установлена в размере 20%, из них 2% зачисляется в федеральный бюджет, 18% — в бюджет субъекта РФ. Теперь же резидентам предложена следующая льготная ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в областной бюджет:

0% — в течение 5 лет,

5% — в период с 6-ого по 10-й год включительно,

13,5% — по истечении 10 лет.

Кроме того, предусмотрено увеличение льготы по транспортному налогу с 5 до 10 лет. Планируется, что действие законопроекта будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. В правительстве надеются, что эта мера приведёт к запуску новых производств, созданию новых рабочих мест и повышению доходов граждан.