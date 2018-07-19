Об этом сообщил глава Самарской области Дмитрий Азаров эфире телеканала ВАЗ-ТВ. Он напомнил, что в Автограде подлежит обновлению почти 14 км дорожного полотна на Ленинском проспекте, бульваре Здоровья, улица Свердлова, Жукова, Ленина, Лесной и Горького.

Ремонт в настоящее время идет полным ходом, на эти цели из регионального бюджета направлено чуть более миллиарда рублей. «Я рассчитываю, что темпы будем наращивать. Сегодня изыскиваем на это дополнительные возможности», — отметил Дмитрий Азаров.