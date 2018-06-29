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29 июня 2018
10:09:38

Ремонт дорог Тольятти выполнен на 63%

Сейчас работы в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" ведутся на шести магистралях города.

Ремонт ул. Лесной (от ул. Карла Маркса до ул. Комсомольской) завершен.

На финишную прямую выходит ремонт ул. Маршала Жукова (от ул. Фрунзе до Ленинского пр-та). Работы на участке выполнены на 82%. Здесь уже уложен верхний слой дорожного полотна, на 95% заменен бортовой камень. Остается поменять асфальт на тротуарах и посадочных площадках остановок, а также нанести постоянную разметку.

Бульвар Здоровья (от ул. Свердлова до Ленинского пр-та) отремонтирован на 69%. Здесь подходят к завершению работы по устройству выравнивающего слоя (91%). Бордюры заменены на 67%.

Ремонт ул. Свердлова (от пр-та Ст. Разина до ул. 40 лет Победы) выполнен на 65%. На участке готов выравнивающий слой асфальта, бортовой камень обновлен на 89%. В ближайшее время будет укладываться завершающий слой дорожного полотна, отремонтированы тротуары и остановочные площадки.

Участок ул. Ленина (от ул. Гагарина до ул. Толстого) отремонтирован на 55%. Старый слой асфальта на дороге снят на 87%, работы по устройству выравнивающего слоя выполнены на 85%. Бортовой камень обновлен на 76%.

На Ленинском пр-те (от ул. Юбилейной до ул. 40 лет Победы) работы выполнены на 53%. Здесь завершены работы по укладке выравнивающего слоя, в настоящий момент продолжается замена бордюров.

Ремонт на ул. М. Горького (от ул. Новозаводской до ул. Лесной) пока ограничился фрезерованием участка. В целом работы выполнены на 16%.

В 2018 году дороги Тольятти ремонтирует компания "Автодоринжиниринг". С промежуточными результатами работ можно ознакомиться в отчете о выполнении муниципальной программы "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2014-2020 г.г.". здесь.




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