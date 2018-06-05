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05 июня 2018
07:29:03

Ребенок и трое взрослых получили серьезные ранения в ДТП на Комсомольском шоссе в Тольятти

Накануне здесь столкнулись две иномарки. Водитель автомобиля Датсун выехал на «встречку» и врезался в Матиз. В результате практически лобового столкновения пострадали несколько человек. Как пишет группа «Происшествия Тольятти», это оба водителя, женщина-пассажир такси и ее 11-летний ребенок.

В момент удара они находились на заднем сиденье автомобиля, по предварительным данным, они не были пристёгнуты ремнями безопасности. Полученный травмы в связи с этим оказались весьма серьезными. По факту аварии проводится проверка.

Фото: «Происшествия Тольятти»




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