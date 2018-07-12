На днях в Тольятти прошли первые испытания специального дрона, который в будущем сможет определять степень загрязнения водоемов. Этот гаджет - плод сотрудничества исследовательского центра «Аиралаб Рус» и студенческой команды ТГУ.

Начало работ над водным дроном было анонсировано в марте текущего года. Информация о состоянии водоемов с помощью датчиков, объединенных в единую сенсорную систему, будет собираться для дальнейшего анализа и принятия решений в сфере экологии. Также планируется публикация данных в открытых источниках, что поможет ориентироваться в текущей ситуации не только органам власти, но и любому заинтересованному лицу.

Дрон, испытания которого продолжаются, для получения энергии использует солнечные батареи, что в плане заботы об экологии является обязательным. Иван Петров, исполнительный директор АНО «Аиралаб Рус», отметил уникальные компетенции TST в разработке и создании маломерных судов с использованием солнечных батарей, что послужило решающим фактором в выборе партнера.

Иван Петров: «Проект создания водного дрона, как обязательная составляющая, должен присутствовать в программе «Умного города», обсуждение которой в последнее время очень актуально. Мы в «Аиралаб Рус» считаем, что без заботы об окружающей среде не может быть ни «умных городов», ни «умных производств».

По словам Павла Крюкова, консультанта TST, сейчас проект находится на финальном этапе испытаний - проводится отладка системы автоматического управления. В скором времени дрон будет продемонстрирован общественности, специалистам из природоохранных организаций, журналистам и представителям администрации города.

Фото: Аиралаб Рус

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