Об этом рассказали в администрации. Согласно задумке архитекторов, в отдельно стоящем здании на территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу, разместятся мужские и женские раздевалки общей вместимостью до 42 человек, две душевые, три санузла, медпункт, администраторская и несколько технических помещений.
Проект стоимостью 9,5 млн. рублей уже прошел госэкспертизу и получил соответствующее разрешение. Однако депутаты городской думы, побывав на месте, высказали опасения, что раздевалка может оказаться недостаточно вместительной для команд-участниц соревнований регионального и общероссийского уровня.
Замечания учли и, скорее всего, в проект внесут поправки. Сдача нового корпуса с раздевалками планируется к 5 октября 2018 года.
ООО «Центавр» было выплачено почти 3,5 миллиона рублей
В городской администрации прошла встреча
В городе Вельс собрались более 200 спортсменов из разных стран мира
Это случилось накануне на набережной Комсомольского района
Об этом сообщил глава города Сергей Анташев
В органах ЗАГС Самарской области уже принимают заявления на 7-8 сентября
С 20 по 22 июля в селе Усолье состоится мультиформатный фестиваль "AllMix".