Об этом рассказали в администрации. Согласно задумке архитекторов, в отдельно стоящем здании на территории, прилегающей к физкультурно-оздоровительному комплексу, разместятся мужские и женские раздевалки общей вместимостью до 42 человек, две душевые, три санузла, медпункт, администраторская и несколько технических помещений.

Проект стоимостью 9,5 млн. рублей уже прошел госэкспертизу и получил соответствующее разрешение. Однако депутаты городской думы, побывав на месте, высказали опасения, что раздевалка может оказаться недостаточно вместительной для команд-участниц соревнований регионального и общероссийского уровня.

Замечания учли и, скорее всего, в проект внесут поправки. Сдача нового корпуса с раздевалками планируется к 5 октября 2018 года.