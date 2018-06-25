Сегодня здесь сообщили, что должность руководителя управления физической культуры и спорта снова занимает Александр Герунов. Заслуженный мастер спорта был уволен по требованию прокуратуры города, которая провела проверку исполнения законодательства о муниципальной службе.

Специалисты надзорного органа установили, что Герунов не соответствовал квалификационным требованиям о наличии не менее пяти лет стажа работы по специальности. Трудовой договор расторгли 1 июня.

А сегодня в администрации сообщили, что с 18 июня Герунов вновь возглавляет управление физкультуры и спорта.