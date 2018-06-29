В надзорный орган с жалобой обратился бывший сотрудник предприятия. Он рассказал, что при увольнении ему не выплатили расчет. В соответствии с нормами трудового законодательства работодатель обязан сделать это в день прекращения трудового договора, но выплату всех причитающихся сумм гражданин не получил.

Прокуратура провела проверку, и факт подтвердился. В адрес руководителя завода внесено представление. Кроме того, в отношении юридического лица и его директора возбудили административные дела. После прокурорского вмешательства расчет с уволенным работником произведен в полном объеме.