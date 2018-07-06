Спрос на их продукцию резко вырос из-за наплыва гостей, которые едут в Самару на матчи чемпионата мира по футболу.
Как сообщил представитель регионального Минэкономразвития Алексей Софронов, с 14 июня в фан-зоне на площади им. Куйбышева было выпито 86 тысяч банок пива и 35 тысяч бутылок прохладительных напитков. От желающих попасть на площадку нет отбоя - в дни проведения матчей с участием сборной России она несколько раз закрывалась на вход из-за того, что был превышен лимит единовременного посещения в 20 тысяч человек.
И всех нужно было обеспечить едой и напитками. Кроме того, болельщики посещают кафе и рестораны, покупают продукты в торговых сетях города, и со стороны ритейла наблюдается повышенный спрос на продукцию местных производителей. Но в целом проблем с питанием и напитками не наблюдается. Самара справляется с задачей обеспечения продуктами питания.
При этом, местные предприятия показали себя конкурентоспособными производителями, готовыми учесть интересы различных потребителей.
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