слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1
06 июля 2018
10:26:27

Производители пива и мороженого в Самарской области работают в усиленном режиме

Спрос на их продукцию резко вырос из-за наплыва гостей, которые едут в Самару на матчи чемпионата мира по футболу.

Как сообщил представитель регионального Минэкономразвития Алексей Софронов, с 14 июня в фан-зоне на площади им. Куйбышева было выпито 86 тысяч банок пива и 35 тысяч бутылок прохладительных напитков. От желающих попасть на площадку нет отбоя - в дни проведения матчей с участием сборной России она несколько раз закрывалась на вход из-за того, что был превышен лимит единовременного посещения в 20 тысяч человек.

И всех нужно было обеспечить едой и напитками. Кроме того, болельщики посещают кафе и рестораны, покупают продукты в торговых сетях города, и со стороны ритейла наблюдается повышенный спрос на продукцию местных производителей. Но в целом проблем с питанием и напитками не наблюдается. Самара справляется с задачей обеспечения продуктами питания.

При этом, местные предприятия показали себя конкурентоспособными производителями, готовыми учесть интересы различных потребителей.




Последние новости Тольятти

06 июля
11:52
Вынесли приговор самарскому анестезиологу, из-за которого погиб 5-летний ребенок

Напомним, трагедия произошла в одной из стоматологических клиник областной столицы летом прошлого года

06 июля
10:54
Самара заняла 4 место в России по числу туристов среди городов-организаторов ЧМ-2018

За первые 2 недели областную столицу посетили 224 тысячи гостей

06 июля
10:16
Глава Самарской области поздравил жителей с днем семьи, любви и верности

Праздник, установленный в честь святых Петра и Февронии Муромских, отмечают в России 8 июля

06 июля
10:08
В Самарской области поезд сбил 9-летнюю девочку

ЧП произошло накануне в районе совхоза «Комсомолец»

06 июля
9:52
В ДТП на трассе М-5 возле Переволок погиб депутат из Балаково

В чевтерг легковушка стокнулась с грузовиком

06 июля
9:29
В Тольятти готовят митинг против повышения пенсионного возраста

Его организатором станет межрегиональный профсоюз «Рабочая Ассоциация»

06 июля
9:18
В Тольятти в аварии погиб мотоциклист

ДТП произошло в Комсомольском районе недалеко от Речного вокзала


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+