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Он записал видеообращение, в котором говорится о необходимости проработать целый комплекс законов по пенсионной реформе, среди них должны быть закон о начислении пенсий, закон об их увеличении и т.д.
Также самарские профсоюзы заявили о необходимости дать экономическое обоснование реформы. Текст обращения вместе с подписями трудящихся был отправлен спецпочтой в Государственную Думу, президенту России Владимиру Путину, председателю Правительства Дмитрию Медведеву и спикеру Совета Федерации Валентинае Матвиенко.
Законопроект о повышении пенсионного возраста ГосДума должна рассмотреть завтра, 19 июля. «Будем надеяться на понимание депутатов», — заметил в конце своего обращения Павел Ожередов, которого цитирует «Самарское обозрение».
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