Конфедерация труда России выступила с призывом ко всем общественным силам, политическим партиям и социальным движениям сформировать открытый штаб этой кампании. В КТР считают, что при повышении пенсионного возраста около 40% мужчин и 20% женщин не смогут дожить до пенсии.
Здесь также уверены: дефицит пенсионного фонда возникает преимущественно потому, что большое число работников трудится без заключения трудовых договоров, и от их зарплат не платятся страховые взносы.
Решением проблемы стало бы увеличение ответственности работодателей за применение «серой» занятости и изменение законодательства в пользу работников, готовых отстаивать свои права на «белую» зарплату.
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