Об этом сообщает пресс-служба Госэкспертизы. Створ будущего объекта будет находиться в 35 километрах от плотины Жигулевской ГЭС, у села Климовка.
Мост будет иметь выход на автомобильную дорогу М-5 "Урал". Протяженность моста — 3 километра 750 метров.
В проекте говорится, что это будет стальной мост с раздельными пролетными строениями, на нем будет организовано четыре полосы движения с расчетной скоростью 120 км/ч. Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств бюджета Самарской области.
Фото: gge.ru
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