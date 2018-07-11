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11 июля 2018
11:40:34

Проект строительства моста через Волгу в обход Тольятти одобрен

Об этом сообщает пресс-служба Госэкспертизы. Створ будущего объекта будет находиться в 35 километрах от плотины Жигулевской ГЭС,  у села Климовка. 

Мост будет иметь выход на автомобильную дорогу М-5 "Урал". Протяженность моста — 3 километра 750 метров.

В проекте говорится, что это будет стальной мост с раздельными пролетными строениями, на нем  будет организовано четыре полосы движения с расчетной скоростью 120 км/ч. Финансирование строительства планируется осуществлять за счет средств бюджета Самарской области.

Фото: gge.ru




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